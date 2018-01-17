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CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET KURUYOR

CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET KURUYOR

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET KURUYOR
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CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyonun Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından desteklendiğini açıklayan UBP’li Hasan Taçoy, “Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeyebilir” dedi

ESAS FAKTÖR AKINCI’DIR 


ADA TV’de Gündem Özel’e konuşan UBP’li Hasan Taçoy, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon iddialarını değerlendirdi. Hükümeti kurma görevinin birinci parti olmasına rağmen UBP’ye verilmeyebileceğini söyleyen Taçoy, “Cumhurbaşkanı herhalde hükümet kuruyor. Bu dörtlü koalisyonun esas faktörü Sayın Cumhurbaşkanı’dır” dedi 

ŞUBAT’A HAZIRLANIYOR 

TAÇOY “Sayın Akıncı, Şubat’ta Güney’de yapılacak başkanlık seçimleri sonrasına hazırlık yapıyor. Kıbrıs meselesinde daha rahat hareket edebileceği bir hükümetin oluşmasını talep ediyor” diye konuştu. Eski Başbakan Yorgancıoğlu da dörtlü koalisyonla ilgili ilk temaslarda ilerleme sağlandığı duyumları aldığını söyledi.

Cüneyt Oruç'un yazısı için tıklayınız

Star Kıbrıs

Son Güncelleme: 17.01.2018 11:17
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