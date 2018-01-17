CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET KURUYOR

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyonun Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından desteklendiğini açıklayan UBP’li Hasan Taçoy, “Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeyebilir” dedi

ESAS FAKTÖR AKINCI’DIR



ADA TV’de Gündem Özel’e konuşan UBP’li Hasan Taçoy, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon iddialarını değerlendirdi. Hükümeti kurma görevinin birinci parti olmasına rağmen UBP’ye verilmeyebileceğini söyleyen Taçoy, “Cumhurbaşkanı herhalde hükümet kuruyor. Bu dörtlü koalisyonun esas faktörü Sayın Cumhurbaşkanı’dır” dedi



ŞUBAT’A HAZIRLANIYOR



TAÇOY “Sayın Akıncı, Şubat’ta Güney’de yapılacak başkanlık seçimleri sonrasına hazırlık yapıyor. Kıbrıs meselesinde daha rahat hareket edebileceği bir hükümetin oluşmasını talep ediyor” diye konuştu. Eski Başbakan Yorgancıoğlu da dörtlü koalisyonla ilgili ilk temaslarda ilerleme sağlandığı duyumları aldığını söyledi.

Cüneyt Oruç'un yazısı için tıklayınız

Star Kıbrıs