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Cumhurbaşkanı Gençlik Merkezleri Yemeğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, gençliğin sorunlarının aşılması ve iyi yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, KKTC’nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gençlik Merkezleri Yemeğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, gençliğin sorunlarının aşılması ve iyi yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, KKTC’nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
Cumhurbaşkanı Gençlik Merkezleri Yemeğine Katıldı
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EROĞLU: “KKTC GENÇLİĞİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, gençliğin sorunlarının aşılması ve iyi yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, KKTC’nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı bugün, Gençlik Dairesi tarafından Golden Tulip Otel’de düzenlenen gençlik merkezleri öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre, yemekte konuşan Eroğlu, 2014’ün acısıyla tatlısıyla yavaş yavaş geride kaldığını belirterek, “Önemli olan 2015’in 2014’ten çok daha iyi olmasıdır” dedi.

Gençlerin, Gençlik Dairesi ile birlikte güzel faaliyetlere imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Farklı bölge ve ülkelerde KKTC’yi temsil ettiniz. Bir devleti yaratmak kadar, temsil etmek de büyük mutluluktur” diye konuştu.

Gençlerin başarısından her daim mutluluk duyduğunu ifade eden Eroğlu, “Sizlerin başarısı bizlerin gurur ve mutluluk kaynağıdır. Yeni yılda da başarılı olacağınızdan hiçbir şüphem yoktur” dedi.

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