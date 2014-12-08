Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Eşi Meral Eroğlu Ubp’li Kadınlarla Sohbet Toplantısı Yaptı.

MERAL EROĞLU: “CUMHURBAŞKANIMIZIN BÜTÜN ÇABASI BİZİ 1974 ÖNCESİNE DÖNDÜRMEMEK”

NÜKTE OLGUN: “EROĞLU HER ZAMAN LİDERİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, bugün öğleden sonra, Lefkoşa’da Atatürk Meydanı’ndaki Ulusal Birlik Partisi Genel Merkez Binası’nı ziyaret ederek UBP Kadın Kolları ile bir sohbet toplantısı yaptı.

Meral Eroğlu burada yaptığı konuşmada, UBP’nin temel taşları olan Kadın Kolları Örgütleri ile birlikte çok güzel günler geçirdiklerini, üzüntüleri de mutlulukları da birlikte paylaştıklarını ifade ederek; “Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu da sizlerin desteği ile yeniden yola çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanlık döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde sizlerden güç alarak yollar çıkmıştır. Seçimler sonralarında da güzel neticeleri hep birlikte aldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele gönül birliği içerisinde birlikte yolumuza devam edeceğiz ve sizlerin desteklerinizle bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

UBP Basın Bürosu açıklamasına göre, Meral Eroğlu, zamanın kırgınlıkları bir kenara bırakma zamanı olduğunu ifade ederek; “Kıbrıs sorunu çok kritik bir aşamadadır. Masadan kaçan taraf Rum tarafı olmasına rağmen içimizden değişik sesler çıkmaktadır. Yani Cumhurbaşkanımız gitsin de boş masaya mı otursun? Ülkemizde anlamsız propagandalar yapılıyor” dedi.

Meral Eroğlu, Kıbrıs Türk halkını 1974 öncesine döndürmek isteyenler olduğunu belirterek; “Allah bizlere bir daha o eski günlere götürmesin. Cumhurbaşkanımızın da bütün çabası budur. Ülkemizin insanının refah içerisinde ve özgürce yaşaması için anavatanımızla birlikte büyük uğraşlar vermektedir” diye konuştu.

UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu ile her zaman gönül birliği içerisinde olduklarını ifade ederek; “Meral Eroğlu ile her zaman beraber olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde de yine bizlerledir. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Nükte Olgun, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek; “O bizim her zaman liderimizdir. Hem ülkemizin lideridir, hem de partimizin lideridir. Liderimize ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu bir zamandayız ve onun yeniden bu seçimleri kazanması için çalışacağız” şeklinde konuştu.