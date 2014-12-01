Cumhurbaşkanı Eroğlu, Yarın DP Ulusal Güçler’i Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yarın Demokrat Parti Ulusal Güçler’i (DP-UG) ziyaret edecek.

DP-UG Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, saat 17.30’da ziyaret edeceği DP-UG’de parti meclisi toplantısına katılarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına verilen desteğe teşekkür edecek.

DP-UG açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu DP Ulusal Güçler’in 13 Kasım akşamı gerçekleştirmiş olduğu Parti Meclisi toplantısında; ‘Parti Meclisimiz KKTC’ne, Devletine, Egemenliğimize sahip çıkacağına inandığımız Dr. Derviş Eroğlu’nun aday olması halinde bu adayın desteklenmesi gerekliliği hususunda görüş birliğine varmıştır’ yönündeki kararına teşekkür etmek amacıyla yarın akşam DP Ulusal Güçler Parti Meclisi toplantısına katılacak” denildi.