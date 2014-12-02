Cumhurbaşkanı Eroğlu UBP’yi Ziyaret Etti

Nisan ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, adaylığına destek veren partilerden Ulusal Birlik Partisi (UBP)’yi ziyaret etti.

UBP’nin Sarayönü’ndeki merkezinde 15.00’te gerçekleşen ziyarette Eroğlu’nu Genel Başkan Hüseyin Özgürgün başta olmak üzere, diğer parti yetkilileri ve birçok UBP’li karşıladı.

Eroğlu parti genel merkezinde partililere yaptığı konuşmada, aday olması için UBP’nin yaptığı çağrı için teşekkür etti, Kıbrıs sorununda son gelinen durumu değerlendirdi ve seçimi ilk turdan kazanması için partinin birlik beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

ÖZGÜRGÜN

Eroğlu’ndan önce partililere seslenen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, parti meclisi (PM) ve tabanının aday olması yönündeki çağrısı karşısında Eroğlu’nun bunu ciddiyetle değerlendireceğini söylediğini, bugün de seçimin startını UBP’den verdiğini kaydetti.

Özgürgün, bu çağrılara olumlu yanıt verdiği için Eroğlu’na teşekkür ederek, ziyaretin tüm partilileri mutlu ettiğini ifade etti.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, “Sizi ve bu salonu çok özlemiştim” diyerek başladığı konuşmasında, 4-5 yıldır bu tür bir toplantıda bulunmadığını, hasreti bugün giderme fırsatı bulduğunu ve nisan ayına kadar partililerle çok sıkı çalışarak hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ZOR GEÇECEK”

Müzakere masasında Rum önerilerinin önümüzdeki 5 yılın çok çetin geçeceğini gösterdiğini dile getiren Eroğlu, seçimler için UBP tabanının bütünleşmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir ülkenin liderinin seçilmesi ile KKTC’nin haklarını masada koruyacak kişinin seçilmesi anlamına geldiğini belirterek, herkesin Kıbrıs Türk halkının topraklarındaki varlığını dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, aday olduğu zaman kendisi hakkında Kıbrıs ve Avrupa basınında “müzakerelerin duracağı” yönünde yazılar yayınlandığına işaret ederek, “Kimse Eroğlu’nun masadan kaçtığını görmedi, onlar (Rumlar) masadan kaçtı. Biz masada dimdik oturduk… Anastiasidis’in masadan kaçmasında haklı bir neden de yok… Hem masadan kaçan Anastasiadis, hem uzlaşmaz Eroğlu...! Nasıl?” şeklinde konuştu.

Eroğlu, “Beni masada zora sokan ne Anastasiadis, ne de Rum istekleri… Zora sokan Eroğlu anlaşma istemiyor söylemleridir” diye konuştu..

“HALKIN GÖRÜŞLERİ ARKAMDAKİ GÜÇ”

Halk Konseyi kurulduğunu, Meclis Platformu oluşturulduğunu ve Cumhurbaşkanlığının kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Eroğlu, müzakere masasında halkın kendisine ilettiği istekler doğrultusunda oturduğunu söyleyerek, bu görüşlerin hep arkasındaki güç olduğunu belirtti.

Eroğlu, “Rum tarafında anlaşma iradesi yok. Ne Hristofyas’ta ne de Anastasiadis’te çözüm iradesi var. Ezelden beri, bizi masada tutma taktikleri ve böylece Kıbrıs Türk halkı içinde karmaşa yaratma hedefleri var” şeklinde konuştu.

“ÖN KOŞULLARLA ANLAŞMA OLMAZ”

Cumhurbaşkanı, Rum tarafının, Türkiye’nin gemilerini Akdeniz’den çekmesi talebi yanında bir daha Akdeniz’e gelmeyeceği taahhüdünü de vermesini istediğini anlatarak, “Bu bir ön koşuldur. Hiçbir zaman ön koşullarla anlaşma olmaz. Daha önce de Güzelyurt’u istediler, biz hayır dedik. Bu da bir ön koşuldur. Ama onlar Güzelyurt’u isterken bizden de ‘zaten Güzelyurt bizim mi’ diye sesler çıkıyor. Bu yanlıştır” dedi.

Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanıp bir an önce masaya dönmesini istediğini belirten Eroğlu, görüşmelerde konuşulanları paylaşınca “gizliliği ihlal etmekle”, paylaşmadığında da “kapalı kapılar ardında müzakere yürütmekle” eleştirildiğini kaydederek, “Vatandaş müzakerelerde neler oluyor bilmek zorunda… Rum tarafı birçok köy ismi getirdi, daha da getireceğini söylüyorlar… Olduğu gibi tüm Karpaz’ı istiyorlar… Bunları ortaya koymak suç değildir” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.