Cumhurbaşkanı Eroğlu UAP Heyetini Kabul Etti

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ÇOK ÖNEMLİ”



Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorunu çerçevesinde önümüzdeki 5 yılın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, yeni kurulan Fatma Solmaz başkanlığındaki Ulusal Adalet Partisi (UAP) heyetini bugün kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Solmaz, UAP’nin 21 Eylül’de kurulduğunu ve ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Eroğlu’na yaptıklarını söyledi.

Solmaz, parti olarak Eroğlu’na Kıbrıs davasında vermiş olduğu emek, çaba ve mücadele için destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da sözlerine hayırlısı olması temennisiyle başlayarak, KKTC devletini kurmuş ve sahip çıkan insanlar olarak, yarınlarda da ülkenin ve insanların daha refah bir hayat yaşaması için elinden gelen gayreti sürdürdüğünü söyledi.

Eroğlu, KKTC’nin demokratik bir ülke olduğunu ve çok partili sistem içerisinde siyasi partilerin kurulmasının normal olduğunu belirterek, “Parti programına baktığımız KKTC’ye sahip çıkan, Anavatan ile ilişkileri mükemmel bir şekle sokmak için uğraşacağını vadeden bir parti pozisyonundasınız. Elbette biz de müzakere masasındayız” dedi.

Rum liderin masadan kaçmasına rağmen eninde sonunda tekrar masada buluşacaklarını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Desteğinizi belirtmeniz de beni son derece memnun etmiştir. Çünkü müzakerelerde, arkanızda destek hissettiğiniz sürece çok daha dirençli olur ve Kıbrıs Türk halkını Rum’un azınlığı değil, bu topraklarda onlarla eşit olarak kuracağı bir otaklık yapısı için uğraşıyoruz. Bu noktada desteğinize çok teşekkür ederim. Amacımız, insanımızı bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşatmaktır. 1974 öncesine döndürmeyecek, o dönemde yaşananları halkımıza bir kez daha yaşatmayacak, bugün var olan gerçekleri dikkate alarak, ortaya çıkacak bir anlaşmadır. Mümkün olup olmadığını müzakere etmeden anlayamayız. 50 yıldan beridir müzakere ediyoruz. Rumların çözüm iradesini henüz net olarak görmüş olduğumuzu söyleyemiyoruz. Belki geçen zaman içerisinde dünya, Kıbrıs ile ilgilenen devletler gerçekleri görür ve bu doğrultuda hareket eder. Bu gerçekler ışığında Rumların hareket etmesini telkin ederler diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki zaman çok önemli.”