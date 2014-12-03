Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’nin Ab Bakanı Bozkır İle Görüştü

BOZKIR: “KKTC’NİN TALEBİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE SİSMİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK”

“HEM KIBRIS MÜZAKERE SÜRECİ, HEM DE TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNDEKİ SON DURUMUMUZU GÖZDEN GEÇİRMEK VE ATACAĞIMIZ ORTAK ADIMLARI SAPTAMAK ÜZERE GELDİM”

EROĞLU: “BU ZİYARETİN ÇOK YARARLI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’ın haklarını dikkate almayarak doğal kaynaklarla ilgili çalışmaları sürdürmesinin, hem haklılık ilkesine, hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineleyerek, KKTC’nin talebi devam ettiği sürece Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin araştırmalara devam edeceğini söyledi.

Fasıl açmak için Kıbrıs müzakere süreci unsurların Türkiye’nin AB müzakere sürecine aktarılmasını 8 yıldır kabul etmediklerini belirterek, “Fasıl açma AB’nin sorumluluğu haline geldi. Biz bütün fasılları açtık. 28’ini. 14’ünü tamamladık. Açarlarsa memnun oluruz, açmazlarsa biz yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile bu sabah görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hasan Güngör, Sözcü Osman Ertuğ, Müzakereci Ergün Olgun ve müzakere heyeti hazır bulundu.

EROĞLU: “SORUNLARI İSİŞAR ETME FIRSATI BULACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görevine atandıktan sonra ilk defa KKTC’ye gelen Bozkır’ı görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eroğlu, Türkiye’nin bugünlerde oldukça hareketli olacağına işaret ederek, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ziyareti sonrasında yapılacak ziyaretlerden biri olan Türkiye Başbakanı’nın Atina’ya gerçekleştireceği temasların kendilerini oldukça yakından ilgilendirdiğini belirtti.

AB’de takıldıkları birçok sorun bulunduğunu kaydeden Eroğlu, Bozkır ile bu sorunları istişare etme fırsatı bulacak olmalarından dolayı bu ziyaretin çok yararlı olacağına inanç belirtti. Eroğlu, “Bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz” dedi.

BOZKIR: “AMAÇ İLİŞKİLERİ BİRLİKTE CANLANDIRMAK VE İVME KAZANDIRMAK”

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır da, Kuzey Kıbrıs’ın taşıdığı öneme vurgu yaparak başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının aldığı nefesi Türkiye’den duyduklarına işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri birlikte tekrar canlandırmak ve ivme kazandırmak için Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret ettiğini söyledi.

Bozkır, Türkiye’de önemli bir takvim bulunduğunu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hafta sonu Yunanistan’a gideceğini, AB’dan 3 komiserin yanı sıra İtalya ile İngiltere’nin başbakanları ve Litvanya’nın cumhurbaşkanının da Türkiye’ye geleceğini belirtti.

Bozkır, “Bu ziyaretler öncesinde hem Kıbrıs müzakere süreci, hem de Türkiye’nin AB müzakere sürecindeki son durumumuzu gözden geçirmek ve atacağımız ortak adımları saptamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldim. Cumhurbaşkanımızla görüşmek benim için her zaman onur meselesidir” dedi.

“SİSMİK ARAŞTIMALAR DEVAM EDECEK”

Volkan Bozkır, Rumların, başlıkların açılmaması için çalışma yapacakları yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruyu yanıtında, Türkiye olarak Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının tüm adaya ait olması konusunda kesin kararlı bir tutum içinde olduklarını söyledi.

Bozkır, “Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’ın haklarını dikkate almayarak bu çalışmaları sürdürmesi, hem haklılık ilkesine, hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye bu konudaki tutumunu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdürecek” dedi.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de KKTC’nin talebi üzerine geldiğine işaret eden Bozkır, “Onun talebi devam ettiği ve Güney Kıbrıs arama çalışmalarını sürdürdüğü sürece, bu sismik araştırmalar devam edecek” ifadesini kullandı.

“FASIL AÇMA AB’IN SORUMLULUĞU”

Volkan Bozkır, Türkiye’nin AB müzakere sürecinin Güney Kıbrıs tarafından bloke edildiğini ve şu anda 17 başlığın siyasi nedenlerle bloke edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Bozkır, şöyle devam etti:

“Türkiye olarak Kıbrıs müzakere sürecinin çözümü için gereken unsurların, Türkiye’nin AB müzakere sürecine aktarılmasına şimdiye kadar hep karşı çıktık... Dolayısıyla bir fasıl açmak için bu unsurların AB müzakere sürecine aktarılmasını kabul etmiyoruz. 8 yıldır kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bugünde sonra da kabul etmemiz için bir neden yok. Rum Yönetimi bu tutumunu sürdürebilir. Fasıl açma AB’nin sorumluluğu haline geldi. Biz bütün fasılları açtık. 28’ini. 14’ünü tamamladık. Açarlarsa memnun oluruz, açmazlarsa biz yolumuza devam ediyoruz”

DOĞAL GAZDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İSRAİL İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve İsrail ile birlikte boru hattı döşeme girişimlerine ilişkin soruya “Bulunduğu iddia edilen doğal gazın bu boruyu besleyecek miktarda olup olmadığı anlamamız lazım. Türkiye, 40 mil uzaklıkta bir ana kara parçası. İşin kolayı, Türkiye üzerinden sevk edilmesidir. O kadar uzaklara boru döşemenin fizible olup olmadığı petrol şirketlerinin bileceği bir iştir” yanıtını verdi.