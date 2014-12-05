Cumhurbaşkanı Eroğlu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği heyetini kabul etti.
Kabulde konuşan Dernek Başkanı Murat Ersoy, Türkiye’deki profesyonel yatırımcıların KKTC’ye yatırım yapma konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, çözümü konusunda destek istedi.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, yatırımcıların sorunlarına çözüm bulma yönünde çalışmaların başlatılması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle Türkiye Kalkınma Bankası’nın sadece Bafra bölgesindeki yatırımlara olanak vermesinin doğru olmadığını kaydetti.
Murat Ersoy başkanlığındaki heyet, bu ayki gündem toplantısını KKTC’de yaparak, Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapılması konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor.