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Cumhurbaşkanı Eroğlu Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) bir heyeti kabul etti.

27 Kasım 2014 Perşembe 09:07
Cumhurbaşkanı Eroğlu Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan Bir Heyeti Kabul Etti
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 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kabülde yaptığı konuşmada, KKTC’deki dernekler ile HAYTAP’ın deneyimlerini birbiriyle paylaşmasının çok önemli ve güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

KKTC’deki hayvan haklarıyla ilgili kuruluşlar ile HAYTAP arasında işbirliğinin başlamasının önemine işaret eden Eroğlu, KKTC’deki kuruluşların HAYTAP’ın sahip olduğu imkanlardan yararlandırılabilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

BAYRAKTAR

HAYTAP adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Bayraktar, hayvan haklarının korunmasında derneklerin yol gösterici olması gerektiğini ancak  KKTC’de barınakların dernekler tarafından işletildiğini, bunu “ters bir durum” olarak gördüğünü söyledi. Bayraktar, Türkiye’de barınakların belediyeler tarafından idame ettirildiğini, derneklerin de yol gösterici olduğunu anlattı.

Sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara taşınması ve nihayetinde de öldürülmesinin yanlış bir uygulama olduğu, bu uygulamanın sokaktaki doğal dengenin bozulmasına sebep olduğuna inandığını ifade eden Bayraktar, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de uyguladığı bu yöntemin doğal dengenin bozulmasında büyük bir etken olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının insanlardaki merhamet duygusunun, paylaşma duygusunun gelişmesinde de büyük bir etken olduğunu savunan Bayraktar, Türkiye’de sokak hayvanlarının toplandığını, kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra ise tekrardan toplandığı bölgeye geri bırakıldığını anlattı.

KKTC’de de, aldıkları bilgi ışığında, sokak hayvanlarının fazla olduğunu, bu nedenle en acil alınması gereken önlemin kısırlaştırma olduğunu ifade eden Bayraktar, bu konuda HAYTAP’ın destek verebileceğini söyledi.


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