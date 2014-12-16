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Cumhurbaşkanı Eroğlu TMT Mücahitler Derneği Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM parametreleri çerçevesinde müzakere masasında dünü yaşatmayacak, yarınları bugünden daha güzel yapacak bir anlaşma arayışı içerisinde olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, dün akşam Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği heyetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, yemekte yaptığı konuşmada, TMT mensupları ve mücahitlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizler bağımsızlık mücadelesi veren, hep bir devlet kurma hayali içerisinde yaşayıp bunu gerçekleştiren insanlarız. Bu bizler için bir gurur ve onurdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu TMT Mücahitler Derneği Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM parametreleri çerçevesinde müzakere masasında dünü yaşatmayacak, yarınları bugünden daha güzel yapacak bir anlaşma arayışı içerisinde olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, dün akşam Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği heyetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, yemekte yaptığı konuşmada, TMT mensupları ve mücahitlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizler bağımsızlık mücadelesi veren, hep bir devlet kurma hayali içerisinde yaşayıp bunu gerçekleştiren insanlarız. Bu bizler için bir gurur ve onurdur” dedi.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Cumhurbaşkanı Eroğlu TMT Mücahitler Derneği Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
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“DÜNÜ YAŞATMAYACAK, YARINLARI BUGÜNDEN DAHA GÜZEL YAPACAK BİR ANLAŞMA ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ”

“AZINLIK HAKLARINA RAZI BİR TOPLUM LİDERİ OLARAK DEĞİL, KKTC’NİN SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI OLARAK MÜZAKERE EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM parametreleri çerçevesinde müzakere masasında dünü yaşatmayacak, yarınları bugünden daha güzel yapacak bir anlaşma arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, dün akşam Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği heyetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, yemekte yaptığı konuşmada, TMT mensupları ve mücahitlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizler bağımsızlık mücadelesi veren, hep bir devlet kurma hayali içerisinde yaşayıp bunu gerçekleştiren insanlarız. Bu bizler için bir gurur ve onurdur” dedi.

“Müzakere masasında Rum’un istediğinin değil, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin daha güzel olmasına neden olacak bir anlaşma arayışı içerisindeyiz,” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Eroğlu, kendisine ‘uzlaşmaz’ suçlaması yapılmasına rağmen, son 5 yılda ne masadan kaçan, ne de masadan kaçırtan pozisyona girmediklerini söyledi.

Rum tarafının hem AB, hem de BM üyesi olduğunu ve dünya ülkeleri tarafından şımartıldığını kaydeden ifade eden Eroğlu, içimizde bazı kesimlerin kendisini Rum tarafının masadan kaçmasına sevinmekle suçlandığını belirtti.

“Hiçbir iş alternatifsiz düşünülmez.  Bana en fazla güç veren kurulmuş bir devletimizin olmasıdır” diye konuşan Eroğlu, azınlık haklarına razı bir toplum lideri olarak değil, KKTC’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak müzakere ettiğine dikkat çekti.

KKTC gerçeği üzerinde özellikle durduklarını ifade eden Eroğlu, BM parametreleri çerçevesinde müzakere masasında dünü yaşatmayacak, yarınları bugünden daha güzel yapacak bir anlaşma arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, anlaşmada Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de olacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

“Önümüzdeki 5 yıl çok önemli.  Cumhurbaşkanı makamına oturacak kişinin pozisyonunun çok sağlam olması lazım.  Çünkü bu 5 yıl içerisinde ya şöyle ya böyle bir çıkış yolu bulacağız…  Her iki kapıyı da açık tutan bir lidere ihtiyaç vardır. Anlaşma olmayacaksa devletimizin varlığını sürdürmeye devam edeceğiz”.

BORA

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Kıbrıs Türk halkının devletini sonsuza kadar savunmak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Bora, gelinen aşamada KKTC’nin tanınması konusunda seferberlik yapılması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Derviş EroğluBM Parametreleri çerçevesinde Müzakere Masasında Dünü YaşatmayacakYarınları Bugünden Daha Güzel Yapacak Bir Anlaşma Arayışı Içerisinde Olduklarını Kaydetti.
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