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Cumhurbaşkanı Eroğlu Küçükkaymaklı Dayanışma Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni kurulan Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti. Kabulde konuşan dernek başkanı Canver Denner, derneğin kuruluş amacının “bölgenin mimari özelliğini korumak, Küçükkaymaklılık bilincinin oluşması için farkındalık yaratmak, bölgenin tarihi binalarının restorasyonu için kaynak yaratmak ve bölge hakkında araştırma yapmak ve yaptırmak” olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu Küçükkaymaklı Dayanışma Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni kurulan Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti. Kabulde konuşan dernek başkanı Canver Denner, derneğin kuruluş amacının “bölgenin mimari özelliğini korumak, Küçükkaymaklılık bilincinin oluşması için farkındalık yaratmak, bölgenin tarihi binalarının restorasyonu için kaynak yaratmak ve bölge hakkında araştırma yapmak ve yaptırmak” olduğunu kaydetti.

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
Cumhurbaşkanı Eroğlu Küçükkaymaklı Dayanışma Derneği’ni Kabul Etti
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 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni kurulan Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde konuşan dernek başkanı Canver Denner, derneğin kuruluş amacının “bölgenin mimari özelliğini korumak, Küçükkaymaklılık bilincinin oluşması için farkındalık yaratmak, bölgenin tarihi binalarının restorasyonu için kaynak yaratmak ve bölge hakkında araştırma yapmak ve yaptırmak” olduğunu kaydetti.

Denner, belirlenen bu amaçları yerine getirmek için kamu ve kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütleriyle benzeri çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, derneğin ayrıca Küçükkaymaklı Türk Spor Kulübü’nü de kardeş dernek olarak kabul ettiğini ve ortak faaliyetler yapmayı planladıklarını anlattı.

Küçükkaymaklı’nın tarihi hakkında da bilgi veren Denner, “Küçükkaymaklı 1960 yılında 6240 Türk’ün ve 1133 Rum’un yaşadığı bir yerleşim yeriydi. 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları sonunda 25 Aralık 1963 günü köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. 1958, 1963, 1974 savaşlarında 133 şehit veren Küçük Kaymaklı, mücadele yıllarının simge isimlerinden biri olup, en büyük mahrumiyet, sıkıntı ve acıyı bölge sakinleri yaşamıştır” dedi.

“BÜYÜK BÖLÜMÜ ASKERİ BÖLGEDE”

1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrasında bölgenin kurtarıldığını söyleyen Denner, Küçükkaymaklı’nın çok büyük bir bölümünün şu an askeri yasak bölge içinde bulunduğuna dikkat çekti.

Denner, sözlerini Cumhurbaşkanı’na yönelik olarak şöyle sürdürdü:

“Temas hattının Rum kesimi ise serbest bölge olup Rum Yönetimi’nce inşaat çalışması sıfır noktasına kadar hızla devam etmektedir. Rum Yönetimi temas hattında inşaatı teşvik amacıyla inşaatın beşte bir maliyetini mal sahibine hibe olarak vermektedir.  Durum endişe vericidir.

“BÖLGE YERLEŞİME AÇILMALI”

Dernek olarak 25 Aralık 1963 tarihinden beri giremediğimiz bölgenin yerleşime açılmasını, bölgede yok olan alt yapı hizmetlerinin inşa edilmesini, askeri bölgeden geçen ve kontrollü olarak belli saatlerde ulaşıma açılan yolun sürekli açılmasını, Atatürk Caddesi’nden, Üsküdar Bar binasına kadar olan kapalı yolun trafiğe açılmasını, bölgede sivil hayatın canlandırılması için atıl bir durumda bulunan polis apartmanlarının kullanımının sağlanmasını, Küçük Kaymaklı ilkokul binalarının Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na verilerek tekrar okul haline dönüştürülmesini, Küçük Kaymaklı direnişinin sembol yerlerinden biri olan Üsküdar Bar olarak bilinen ve 1963 Kaymaklı savaşının simgesi olan binanın tarihsel süreç içinde yerini almasını sağlamak amacıyla derneğimize tahsis edilmesini, 1963 yılından önce Küçük Kaymaklı mezarlığı olan alanın hudutlarının tespit edilerek koruma altına alınmasını, Askeri yasak bölge statüsünün yolun doğusundan geçecek şekilde daraltılmasını, Küçük Kaymaklı çatışmalarında şehit olan simge isimlerden Hüseyin Ruso anıtının ve Küçük Kaymaklı’nın diğer şehitleri olan 133 kişinin isimlerinin  anıtlaştırılarak genç nesillere aktarılmasının sağlanmasını, Küçük Kaymaklı bölgesinden kayıp olan ve Türkeli toplu mezarından, Tekke Bahçesi şehitliğine aktarılan  kayıplara  DNA  testi yaptırılmasını, Gazeteci Adem Yavuz’un  temas hattı önünde  basın şehidi oluşunun simgeleştirilip anılmasının sağlanmasını  talep etmekteyiz. Küçük Kaymaklı acılı halkının isteklerinin hoş karşılanacağını ümit etmekteyiz.

Tarafınızdan bu konunun hükümet, TC Büyükelçiliği ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde ele alınarak çözülmesini arz ederiz.”

EROĞLU: “DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Eroğlu ise konuşmasında yeni kurulan derneğe hayırlısı olsun dileklerinde bulundu.

Eroğlu, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin önemli olduğunu ve demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek, derneğin taleplerini gerekli mercilerle temas ederek değerlendireceğini ifade etti.

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