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Cumhurbaşkanı Eroğlu, İşadamları Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülke ekonomisinin güçlenmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonominin güçlenmesi, halkımızın gelecek endişesi içerisine girmesini engeller” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, İşadamları Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülke ekonomisinin güçlenmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonominin güçlenmesi, halkımızın gelecek endişesi içerisine girmesini engeller” dedi.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:54
Cumhurbaşkanı Eroğlu, İşadamları Derneği’ni Kabul Etti
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EROĞLU: “EKONOMİNİN GÜÇLENMESİ, HALKIMIZIN GELECEK ENDİŞESİ İÇERİSİNE GİRMESİNİ ENGELLER”

 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülke ekonomisinin güçlenmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonominin güçlenmesi, halkımızın gelecek endişesi içerisine girmesini engeller” dedi.

Eroğlu, bugün Metin Şadi başkanlığındaki İş Adamları Derneği’ni kabul etti.

Şadi kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamanın kendi yol haritalarını çizmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Metin Şadi, Eroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının hayırlı olmasını da diledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da konuşmasında, ekonomik kuruluşlarla zaman zaman bir araya gelerek karşılıklı görüşleri paylaşmanın çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Eroğlu, “Ekonomik faaliyetler içerisinde olanlar güçlendikçe, hem ekonomimiz hem de devletimiz güçlenir” dedi.

İşadamları ile ortak noktalarının memleket ve gelecek konusu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Eroğlu,  “Geleceğin çok daha iyi olması için bir anlaşma arzusu içerisindeyiz, ama bir anlaşma olsa da olmasa da ekonominin güçlenmesi, halkımızın gelecek endişesi içerisine girmesini engeller” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu şunları söyledi:

“Müzakereler kopmuş olsa da ben yine başlayacağına inanıyorum. Bana göre Rum tarafı sağlam bir gerekçe ile masadan kalkmamıştır. Şimdi Rum lider Anastasiadis ameliyat oldu; ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Mühim olan, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi, bir anlaşma ile sonuçlanması, hedef bu. Ama zaman zaman takılmalar oluyor, duraklamalar oluyor. İnşallah Anastasiadis sağlık içinde döner ve masaya oturur, müzakerelere başlarız ve bu sorunu artık sorun olmaktan çıkarırız.”

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Cumhurbaşkanı Eroğluİşadamları Derneği’ni Kabul EttiKıbrıs Manşet
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