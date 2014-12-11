Cumhurbaşkanı Eroğlu Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter’le görüştü ve bazı çalışanlarla sohbet etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, İsmail Arter’in geçmişte de önemli görevlerde bulunarak başarılı olduğunu, yeni görevinde de başarılı olması için her zaman yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gerekli noktalarda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini söyledi.