Cumhurbaşkanı Eroğlu, Gazetecilerin Yemeğine Katıldı

EROĞLU: “MÜZAKERELERİN BAŞLAMA İHTİMALİ ŞU ANDA YOK. HER ŞEY OCAK’A SARKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR, O DA ANASTASİADİS MASAYA GELECEK OLURSA…”

“RUM TARAFININ MÜZAKERE MASASINA GELMESİ İÇİN BİZİM HERHANGİ BİR TAAHHÜT VERMEMİZE GEREK YOK”

“MÜZAKERELER UZARSA KIBRIS TÜRK HALKININ ANLAŞMAYA OLAN UMUDU DA ORTADAN KALKACAK. ANLAŞMAYA HAZIR TÜRK TOPLUM BULAMAYABİLİRLER”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki ay ameliyat için New York’a gideceğini kaydederek, geçmiş olsun dileklerini iletmek için dün sabah Anastasiadis’i telefonla aradığını söyledi.

Eroğlu, “Anastasiadis 20–25 gün yurtdışında kalacak. Müzakerelerin başlama ihtimali şu anda yok. Her şey Ocak’a sarkacak gibi görünüyor, o da Anastasiadis masaya gelecek olursa. Kendisine geçmiş olsun derken sözlerimizi ‘inşallah kısa zamanda şifa bulursun, gelirsin müzakere masasına otururuz’ diyerek bağladık” ifadesini kullandı.

Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına dönmek için Türkiye’nin gemilerini çekmesi ve bölgeye bir daha gelmeyeceğine dair taahhüt vermesi yönünde ön koşulu olduğunu belirten Eroğlu, “Böyle bir ön koşulla müzakerelere başlamanın mümkün olmadığı ortadadır. Rum tarafının müzakere masasına gelmesi için bizim herhangi bir taahhüt vermemize gerek yok” dedi.

EROĞLU KIBRIS KONUSUNDA GAZETECİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Basın Konseyi ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de düzenlediği yemekli toplantıya katıldı.

Eroğlu, Şule Aker başkanlığındaki Basın Konseyi üyeleri ile Reşat Akar başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti yetkilileri ve üyelerine Kıbrıs sorununda gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.

“TÜRKİYE DOĞAL GAZ KONUSUNDA TAVİZ VERECEK DURUMDA DEĞİL”

Eroğlu, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, müzakere sürecine ve öncesine değinerek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile İngiltere’nin Avrupa Bakanı David Lidington ile dün yaptığı görüşmeleri ve hafta başında Türkiye’de gerçekleştirdiği temasları da değerlendirdi.

Eroğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının düşüncesiyle paralel hareket ettiğini gördüğünü, bundan memnun olduğunu belirterek, “Türkiye doğal gaz konusunda taviz verecek durumda değil. ‘Biz de bu denizlerde sizin adınıza arama hakkına sahibiz, biz de sizin adınıza platform getirir, drenaj yaparız’ şeklinde kesin kararları var” şeklinde konuştu.

“BU ŞEKİLDE BİR SONUCA VARMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Rum Lider Anastasiadis’in parti başkanlarını toplayarak Eide’nin sunma ihtimali olan önerileri reddetme ve doğal gaz konusunu müzakere masasına taşıtmayacaklarına dair karar aldığını da söyleyen Eroğlu, “Karar alıyorlar ve bize geliyorlar. Bu şekilde bir sonuca varmak mümkün değil” dedi.

“ORTAK KOMİTE KURULMASI YÖNÜNDE ÖNERİMİZ OLDU”

Rum tarafının Türklerin karar mercileri içinde olmasını kabul etmedikleri gibi doğal gaz konusunun müzakere masasına taşınmasına da şiddetle karşı çıktığını yineleyen Eroğlu, güven artırıcı önlem olarak bir ortak komite kurulması yönünde önerileri olduğunu kaydetti.

Eroğlu, “Ortak komite kurulmasına karşı başka bir öneri varsa onu da dinleyelim ama Rumların hiçbir önerisi yok” dedi.

“ANASTASİADİS’İ BEKLİYORUZ…”

Rum tarafının şu an her öneriyi reddettiğini, her öneriye kapalı pozisyonda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk tarafının boş müzakere masasında Anastasiadis’i beklediğini söyledi.

“KIBRIS TÜRK HALKI BUGÜN BİR ANLAŞMA ARUZUNDADIR AMA…”

Espen Barth Eide’ye müzakerelerin başlaması ve süratlendirilerek devam ettirilmesi konusundaki görüşlerini ilettiğini de belirten Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkı bugün bir anlaşma arzusundadır ama eğer müzakereler uzarsa Kıbrıs Türk halkının anlaşmaya olan umudu da ortadan kalkacak. Anlaşmaya hazır Türk toplum bulamayabilirler” dedi.

Konuşmasında Rumların Türk tarafının dünyadaki açılımlarına engel olma konusundaki girişimlerine de değinen Eroğlu, son zamanda birçok ülkenin Rumların bu baskısını kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşmasında müzakere masasında eşit statüye sahip 2 taraf ve lider olduğunu da vurguladı.

AKAR

Öte yandan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar toplantıda kısa bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile sohbet nitelikli sosyal bir gecede buluştuklarını belirterek, “Tabii ki bir siyasetçinin olduğu yerde siyaset konuşulmadan olmaz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı siyasi açıdan da söylemek istediklerini söyleyecektir” dedi.

Akar, düzenledikleri ortak etkinliği onurlandırdığı için Eroğlu’na teşekkür ederek, Kıbrıs sorununun yoğun bir süreçten geçtiğine, Eroğlu’nun bu konuda vereceği bilgilerin kendileri için önemine işaret etti.