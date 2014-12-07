Cumhurbaşkanı Eroğlu Ergazi’de Ralli Startı Verdi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Ergazi’de Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Ergazi-Turnalar-Kalecik bölgesinde gerçekleşen ve sezonun 10’uncu yarışı olan rallinin startını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu, start öncesi sürücülerle sohbet ederek başarılar diledi. Startın verilmesinin ardından doğduğu köy olan Ergazi’de köylüler ve akrabalarıyla bir araya gelen Eroğlu, köylülerle sohbet etti.

DOĞDUĞU EVİ DE ZİYARET ETTİ

Köylülerle birlikte etrafı dolaşan Eroğlu, bu arada doğduğu evi de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, birçok Kıbrıs Türkü gibi kendisinin de zor bir çocukluk döneminden geçerek bu günlere geldiğini söyledi. Eroğlu, son olarak köy kahvesine de giderek vatandaşlarla sohbetini devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Ergazi’deki etkinlikte ve ziyaretlerde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da hazır bulundu.