Cumhurbaşkanı Eroğlu, Erdoğan İle Görüşmesini Değerlendirdi

EROĞLU: “BUNDAN SONRA İZLEYECEĞİMİZ POLİTİKADA DA MUTABAKATA VARMIŞ DURUMDAYIZ”

“RUMLAR EĞER TEK BAŞLARINA BU YER ALTI ZENGİNLİĞİNİN SAHİBİ OLDUĞUNU İDDİA EDERSE, EBETTE BİZ DE, ANAVATAN TÜRKİYE DE, ATILMASI GEREKEN ADIMLARI TEREDDÜTSÜZ ATACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, izlenecek strateji konusunda mutabık kalındığını, bu çerçevede Türkiye’nin araştırma gemisinin geri çekilmeyeceğini ve zenginliklerde Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğu temelinde hareket edileceğini vurguladı.

Eroğlu, müşterek bir dostlarının düğünü için gittiği Türkiye’de dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği bir saati aşkın görüşmeyle ilgili olarak BRT ve TAK’a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmenin, Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinin ardından yer almasının, görüşmeyi daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Eroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, Biden ile görüşmesinde Kıbrıs konusunda konuşulanlar hakkında bilgi verdiğini; bu görüşmede Biden’in, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetiminin masaya dönmesi veya dönmesinin mümkün olup olmayacağını değerlendirmekte olduğunu, Anastasiadis’i arayacaklarını ve masaya dönmesi için telkinlerini yapacaklarını söylediğini anlattı.

Erdoğan’ın, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafının ön koşulsuz masaya dönmesi beklentisi içerisinde olduğunu, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC adına sismik araştırma yapan Akdeniz’deki TC gemilerini gerekçe göstererek müzakerelerden çekilmesinin, antlaşmama için ve zamana oynama için alınan bir karar olduğunu Biden’e söylediğini belirtti.

BUNDAN SONRA İZLENECEK STRETEJİDE MUTABAKAT…

Erdoğan’a, Şubat 2014’te yeniden başlayan müzakerelerle ilgili gelişmeleri de aktardığını, bu görüşmede KKTC ile Türkiye’nin tam bir fikir birliğinde olduğunu gördüğünü kaydeden Eroğlu, Erdoğan ile görüşmede, bundan sonra izlenecek olan stratejide de mutabık kalındığını ifade etti.

Eroğlu, “Türkiye Kıbrıs politikasında bizimle tamamıyla aynı fikirdedir. Bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin müzakere masasında izlemiş olduğu strateji Türkiye tarafından hep benimsenmiştir. Bundan sonra da izleyeceğimiz politikada da mutabakata varmış durumdayız” dedi.

KKTC’nin, Akdeniz’de denizaltı zenginliklerinin araştırılması için Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO)verdiği yetkinin devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, adanın etrafında bulunacak herhangi bir zenginliğin sadece Kıbrıs Rum Yönetimine ait olmadığını, Kıbrıslı Türklerin de bu zenginliğin ortağı olduğunu; bunun Türkiye tarafından dünyaya net bir şekilde duyurulduğunu belirtti.

“…ATILMASI GEREKEN ADIMLAR TEREDDÜTSÜZ ATILACAK”

Eroğlu, “Rumlar eğer tek başlarına bu yer altı zenginliğinin sahibi olduğunu iddia ederse, ebette biz de, Anavatan Türkiye de, atılması gereken adımları tereddütsüz atacaktır” dedi.

KKTC’nin Türkiye ile mutabık kaldığı strateji hakkında ise Eroğlu, bazı konuların detaylarını açıklamanın şu aşamada doğru olmayacağını ancak iki tarafın, Türkiye’nin araştırma gemisini geri çekmemesi, adanın etrafında bulunacak tüm zenginliklerde Kıbrıslı Türklerin de hak sahibi olduğu temelinde hareket edilmesi ve Kıbrıs Rum tarafının masaya dönmesi için herhangi bir önkoşulun kabul edilmemesi yönünde mutabık olduğunu ifade etti.

Eroğlu, “müzakere masasında uzun yıllar oturma düşüncemiz yok. Bu konuda Biden de bilgilendirilmiştir. Kısa zamanda sonuç alıcı müzakerelerin başlaması, esas stratejimiz budur” dedi.

Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimine, antlaşma niyeti var ise önkoşulsuz olarak müzakere masasına geri dönemsi çağrısında bulundu ve bunun KKTC ile TC’nin temennisi olduğunu kaydetti.

Erdoğan ile görüşmesinin çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer almasının çok yararlı olduğunu kaydetti.

EİDE’NİN ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bu hafta adada yapacağı temaslara da değinen Eroğlu, Eide’nin adaya yeni bir öneri ile geleceğine inanmadığını; Rum tarafının, müzakerelere dönmesi için Eide’nin adaya son ziyareti esnasında sunduğu tüm önerileri reddettiğini; Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde de, ziyaretinden pek umutlu olmadığını sezinlediğini anlattı. Eroğlu, Eide’nin Kıbrıs Rum Liderliğine müzakerelere dönmesi için telkinde bulunacağını söylediğini de belirtti.

İngiltere’nin Avrupa Bakanı David Lidington’ın adaya yapacağı ziyaretin, Eide’nin ziyareti ile eş zamanlı olmasını olumlu bulduğunu ifade eden Eroğlu, İngiliz bakanın her iki tarafa, ancak özellikle müzakere masasından kaçan taraf olduğu için Kıbrıslı Rumlara, İngiltere’nin görüşünü aktarmasını beklediğini söyledi.