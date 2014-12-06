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Cumhurbaşkanı Eroğlu Defne Helva Fabrikası’nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülkede yapılan her yatırımın, ekonomiye güç kattığına işaret ederek, “ Ekonomimiz güçlendikçe masadaki elimiz de güçleniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu Defne Helva Fabrikası’nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülkede yapılan her yatırımın, ekonomiye güç kattığına işaret ederek, “ Ekonomimiz güçlendikçe masadaki elimiz de güçleniyor” dedi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 15:15
Cumhurbaşkanı Eroğlu Defne Helva Fabrikası’nın Açılışını Yaptı
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EROĞLU: “ EKONOMİMİZ GÜÇLENDİKÇE, MASADAKİ ELİMİZ DE GÜÇLENİYOR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ülkede yapılan her yatırımın, ekonomiye güç kattığına işaret ederek, “Ekonomimiz güçlendikçe masadaki elimiz de güçleniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Kendi insanımızı toprağından edecek bir anlaşmaya evet dememiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Gazimağusa’da inşa edilen Defne Helva Fabrikası törenle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından açıldı.

ALTINDEMİR

Açılışta konuşan Defne Helva Fabrikası ortaklarından Erhan Altındemir, yatırım imkanlarının kısıtlı olduğu ve ambargolar altında ezilen ülkede böylesi bir yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, yatırımdan ötürü fabrika ortaklarını kutlarken, ülkeye yapılan her yatırımın büyük önem taşıdığını söyledi.

Yatırımın istihdam da sağladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, konuşmasında müzakerelere de değindi.

Müzakerelerin şu sıralar durduğunu hatırlatan Eroğlu, güçlü bir ekonomik yapının masada olan kişinin elini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Rum tarafının masayı terk ettiğine işaret eden Eroğlu, “Bu defada masada çıkacak doğal gazı bahane edip, zorluk yaratıyorlar” dedi.

Eroğlu, “Kendi insanımızı toprağından edecek bir anlaşmaya evet dememiz mümkün değil” ifadesini kullandı.

Abuzer Taşcı ve Erhan Altındemir ortaklığında kurulan Defne Helva Fabrikası, helva, tahin, pekmez ve susam üretimi yapıyor.


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