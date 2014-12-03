Cumhurbaşkanı Eroğlu Çetinkaya Spor Kulübü Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çetinkaya Spor Kulübü heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çetinkaya Spor Kulübü Başkanlığı’na getirilen Meriç Erülkü ve heyetine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kulüplerin yöneticisiz kalmasını doğru bulmadığını dile getiren Eroğlu, özellikle Çetinkaya Spor Kulübü gibi tarih olmuş bir kulübün yönetimini üstlenmesinden dolayı Erülkü ve heyetini kutladı.

Yeni yönetimin, yeni atılımları, Çetinkaya camiasıyla birlikte yerine getireceğinden emin olduğunu söyleyen Eroğlu, kulüp yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Meriç Erülkü de, zor günlerden geçen kulübe sahip çıktıklarını dile getirerek, siyasilerin de görüş ve fikirlerinin kendileri için önemli olmasından dolayı siyasilere ziyaret başlattıklarını kaydetti.