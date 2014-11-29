Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Beşparmak Grubu” İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sabah toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin oluşturduğu bir düşünce kuruluşu olan “Beşparmak Grubu” ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu “Beşparmak Grubu” ile Kıbrıs konusu ve KKTC’nin diğer konuları ile ilgili sohbet etti, görüş alış-verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantıya, Beşparmak Grubu Genel Koordinatörü, Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu Başkanı, eski Bakan, Toplumcu Kurtuluş Partisi eski genel başkanı İsmail Bozkurt ve üyeler, Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından eski başbakanlardan Hakkı Atun, dışişleri eski bakanlarından Kenan Atakol, Yüksek Mahkeme eski başkanlarından Taner Erginel, Sayıştay eski başkanlarından Soner Vehbi, Yüksek Mahkeme eski yargıçlarından Recep Gürler, eski bakanlık müsteşarlarından Yalçın Vehit, Güzelyurt eski kaymakamlarından Yalçın Cemal, Bakanlar Kurulu eski genel sekreterlerinden Ayer Kaşif, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs görüşmelerindeki müzakerecisi Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, UNESCO eski direktörlerinden, Cumhurbaşkanlığı eski danışmanlarından Hüsnü Feridun, iş insanları Işın Ramadan Cemil, Ahmet Sanverler, Alişan Oşan, Fevzi Tanpınar, Hasan Emirali, Fuat Kutlu, üniversite öğretim görevlileri Prof. Dr. Salih Saner, Doç. Dr. Zeliha Kaşman ve Doç. Dr. Altay Nevzat katıldı.