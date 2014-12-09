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Cumhurbaşkanı Eroğlu, Anastasiadis’e Mesaj Göndererek Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkartılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Anastasiadis’e Mesaj Göndererek Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkartılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mesaj gönderdi.

09 Aralık 2014 Salı 12:21
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Anastasiadis’e Mesaj Göndererek Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu
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 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York’ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkartılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu da, Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’e mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti:

Cumhurbaşkanı Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Nikos,

New York’ta geçirmiş olduğunuz kalp ameliyatının başarılı geçtiğini duymaktan memnun olduğumu belirtmek ve hızla iyileşmeniz için en iyi dileklerimi sunmak isterim. İyileşme sürecinin iyi geçmesini ve en kısa zamanda yeniden ayağa kalkmanızı dilerim.

Bu vesileyle, size, eşinize ve tüm ailenize mutlu Noeller ve Yeni Yıl’da sağlık ve mutluluklar dilerim. En içten dileklerimle.”

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu da Andri Anastasiadis’e gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

“Sevgili Andri,

Eşinizin kalp ameliyatının iyi geçtiğini ve hızla iyileştiğini öğrenmekten mutlu oldum.

Eşi bir süre önce benzer bir tıbbi prosedürden geçmiş birisi olarak, kendimi sizin yerinize koyabiliyor ve bu durumun onların hayat arkadaşları olarak bizde yol açtığı endişeleri anlıyorum. Bu zor dönemde size kuvvet ve sabır diliyor, Nikos’un hızlı bir şekilde iyileşip, yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Mutlu Noeller ve Yeni Yıl’da en iyi dileklerimle.”

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