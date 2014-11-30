Cumhurbaşkanı Eroğlu, 5’inci Mercedes Benz- Kombos Klasik Otomobil Rallisi'nin Startını Verdi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sabah, 5’inci Mercedes Benz- Kombos Klasik Otomobil Rallisi'nin startını verdi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen ralli, Lefkoşa Kombos Otomotiv önünde başlayıp Girne’de Eziç Premier önünde sona erecek.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’na yıllardır klasik otomobil rallisine verdiği destekten dolayı Serhan Kombos tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Eroğlu, klasik araba rallisinin gelenek haline geldiğini belirterek, klasik araba meraklısı kişilerin arttığını görmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Rallinin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Eroğlu, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

AŞIK

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Kamil Simavi Aşık ise, 5’incisi düzenlenen rallinin ödül töreninin bugün gerçekleşmeyeceğini, ödüllerin yarın yeni B serisi Mercedes’in lansmanı sırasında verileceğini belirtti.

Her yıldan farklı olarak bu yıl Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2014 yılı şampiyonası ödüllerinin de yarın akşam verileceğini ifade eden Aşık, bu yıl şampiyon pilota bir de klasik otomobil hediye edileceğini anımsattı.

Aşık, bugünkü ralliye 39 aracın katıldığını bunların 29’unun Mercedes olduğunu belirterek, araçların 78 kilometrelik parkurda yarışacağını söyledi.