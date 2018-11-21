Cumhurbaşkanı, Ebeoğlu için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sevim Ebeoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı, yayımladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Sevim Ebeoğlu’na Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine, tüm Leymosunlulara ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılarla büyük emek veren Sevim Ebeoğlu ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biriydi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Ekim 2017’de Sevim Ebeoğu’nu evinde ziyaret ederek, ülke sporu ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği hizmetler nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti.

