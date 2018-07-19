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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Parti Başkanlarıyla Görüşmeleri Sürüyor... Akıncı Özyiğit’i Kabul Etti!

ÖZYİĞİT: “GUTERRES ÇERÇEVESİNDE CRANS-MONTANA’DA KALINAN YERDEN AMA ÇOK KISA BİR SÜREDE SONUÇ ALICI BİR MÜZAKERE SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Parti Başkanlarıyla Görüşmeleri Sürüyor... Akıncı Özyiğit’i Kabul Etti!

ÖZYİĞİT: “GUTERRES ÇERÇEVESİNDE CRANS-MONTANA’DA KALINAN YERDEN AMA ÇOK KISA BİR SÜREDE SONUÇ ALICI BİR MÜZAKERE SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ”

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:15
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Parti Başkanlarıyla Görüşmeleri Sürüyor... Akıncı Özyiğit’i Kabul Etti!

ÖZYİĞİT: “GUTERRES ÇERÇEVESİNDE CRANS-MONTANA’DA KALINAN YERDEN AMA ÇOK KISA BİR SÜREDE SONUÇ ALICI BİR MÜZAKERE SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ”
“GUTERRES BELGESİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIP SONUCA ULAŞILABİLECEK BİR ÇERÇEVE… BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YOĞUNLAŞTIRILMASININ ARTIK KAÇINILMAZ”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Guterres çerçevesinde, Crans-Montana’da kalınan yerden ama çok kısa bir sürede sonuç alıcı bir müzakere sürecinin başlatılmasını istediklerini söyledi.
Kıbrıs Türk liderliğinin bu konuda son derece olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu gördüklerini  belirten Özyiğit, Kıbrıs Rum liderliğinin de Kıbrıs Türk liderliğinin uzattığı bu barış eline karşılık vermesini ve kısa sürede adayı yeniden birleştirmeyi umduklarını vurguladı.
Guterres belgesinin, üzerinde çalışılıp sonuca ulaşılabilecek bir çerçeve olduğunu ve bununla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılmasının artık kaçınılmaz olduğunu da söyleyen Özyiğit, ama gerek çok kısa bir sürede gerekse eylül ayında başlaması muhtemel yeni müzakere sürecinin ucu gelmez bir süreç olmamasını istediklerini belirtti. Özyiğit, 50 yıldır müzakerelerin sürdüğünü ve bir 5 yıla bile artık kimsenin tahammülü olmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Hall Lute ile Pazartesi yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmelerini bugün de sürdürdü.
Akıncı bu kapsamda saat 11.10’da TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i kabul etti. 
Özyiğit TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin de hazır bulunduğu görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada son yıllarda Kıbrıs konusunda çetin bir müzakere süreci yaşandığını, Cenevre’de “artık bu iş bitiyor” derken Kıbrıs konferansında istenilen sonucun alınamadığını ve ardından birtakım aksaklıklara rağmen Crans-Montana’ya gidildiğini anımsattı.
Her iki müzakere sürecini de siyasi parti temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı’nın davetiyle takip ettiklerini kaydeden Özyiğit, Türk tarafının yapıcı yaklaşımlarına rağmen topun son anda direkten döndüğünü anlattı.
“YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYIP BAŞLAYAMAYACAĞININ ANALİZİ YAPILACAK”
Bu sürecin üzerinden bir yıl geçtikten sonra BM Genel Sekreteri’nin atadığı iyi niyet danışmanının bir durum tespiti yapacağını ve BM Genel Sekreteri’ne tespitlerini sunacağını  kaydeden Özyiğit, böylelikle eylül ayına yönelik nasıl bir hazırlık yapılabileceğinin, yeni bir süreç başlayıp başlayamayacağının analizinin yapılacağını ifade etti.
Kıbrıs’ta sürdürülmekte olan statükonun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özyiğit, TDP’nin yapılan müzakerelerde ortaya çıkan iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı, ortak egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliği içeren bir çözüm istediğini ve bu istencini ısrarla vurgulamaya devam edeceğini ifade etti.
Özyiğit’ten sonra DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı kabul eden Akıncı, son olarak YDP Genel Başkanı Arıklı’yla bir araya geldi.
 


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Son Güncelleme: 19.07.2018 13:29
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