CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık görüşmesinin ardından, dün yapmış olduğu, 16 Nisan’daki liderler yemeğine ilişkin açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Kaygısı Başkanlık-Akıncı, Anastasiadis’ten Taleplerini Yerine Getirmesini İstiyor” başlıklarıyla veren Fileleftheros gazetesi Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “müzakerelere ilişkin taleplerini yeniden kaydetmeye özen gösterdiği” şeklinde yorumda bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi haberi “Akıncı, Yemeği Takip Edeceğimiz Yol Seçiminde Kavşak Olarak Addediyor” şeklinde verirken, Haravgi gazetesi “Akıncı: Görüşmeye Açık Zihinle Gideceğim” , Politis gazetesi ise “Akıncı: Hiçbir Zaman Sayısal Eşitlik Talep Etmedik” başlıklarını kullandı.