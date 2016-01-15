Cumhurbaşkanı Akıncı’ndan Küçük’ü Anlatan Konuşma

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NDAN KÜÇÜK’Ü ANLATAN KONUŞMA

AKINCI: “KÜÇÜK VE ARKADAŞLARI YARIM ASRA YAKIN SÜRE KIBRISLI TÜRKLERİN ADADA HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMASINI TEMİN EDEBİLMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ, BU MÜCADELE BUGÜN YENİ BİR AŞAMAYA KAVUŞTU”

“YAPTIĞI HER İŞİ BİR ARAÇ OLARAK GÖRDÜ, TEK AMACI KIBRISLI TÜRKLERE HİZMET ETMEKTİ, HEM DOKTOR HEM GAZETE SAHİBİ HEM DE POLİTİKACI OLARAK BU AMACINI AKLINDAN ÇIKARMADI”

“İLERİ GÖRÜŞLÜ MÜTEVAZI BİR İNSANDI…SAMİMİ VE CANA YAKIN BİR MİZACA SAHİPTİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün ve arkadaşlarının yarım asra yakın süre Kıbrıslı Türklerin adada huzur ve güven içinde yaşamasını temin edebilmek için mücadele ettiğini vurguladı.

Bu mücadelenin bugün yeni bir aşamaya kavuştuğunu kaydeden Akıncı, “Halkımızın, içinde bulunduğumuz çağın nimetlerinden yararlanabileceği; kendi ülkesinde özgürlüğünden, güvenliğinden ve eşitliğinden ödün vermeksizin huzur içinde yaşayabileceği bir ortamı yaratmak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’deki kabri başında bu sabah düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

Akıncı, konuşmasında, Küçük’ün birçok yönüne değinerek, “Tek odalı kerpiç bir evde başlayan yaşamı boyunca hep insanlarla iç içe oldu. Halkından hiç kopmadı. Adanın dört bir yanını köy köy, mahalle mahalle dolaştı. İnsanların sorunlarını yerinde tespit etti. Yaralarına merhem olmaya çalıştı” dedi.

Dr. Küçük’ün yaptığı her işi araç olarak gördüğünü, tek amacının Kıbrıslı Türklere hizmet etmek olduğunu dile getiren Akıncı, “Hem doktor hem gazete sahibi hem de politikacı olarak bu amacını aklından çıkarmadı. O pek çok yönüyle öne çıkan önemli bir tarihsel şahsiyetti” şeklinde konuştu.

“İLERİ GÖRÜŞLÜYDÜ”

Küçük’ün Avrupa’da tıp tahsili gören iyi eğitim almış bir insan olduğunu da belirten Akıncı, “Adamızda basın olgusuyla henüz yeni yeni tanışılan bir zamanda gazete çıkaracak kadar ileri görüşlü ve bu gazeteyi uzun ömürlü kılacak kadar da yetenekliydi” dedi.

“BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDEN CUMHURBAŞKANI MUAVİNLİĞİNE…ÖNEMLİ BİR SİYASAL KARİYERE SAHİPTİ”

Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliğiyle başlayıp Cumhurbaşkanı Muavinliğine kadar uzanan önemli bir siyasal kariyere sahip olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Dr. Fazıl Küçük’ün bütün bu yönleri, karakteristik özelliği sayesinde anlam kazanmış ve toplumsal faydaya hizmet etmişti” şeklinde konuştu.

“SAMİMİ VE CANA YAKIN BİR MİZACA SAHİPTİ”

Dr. Küçük’ün samimi ve cana yakın bir mizaca sahip olduğunu da kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Küçük, hekim olarak toplumunun sağlığına; gazete sahibi olarak toplumunun fikir dünyasına ve siyasetçi olarak toplumunun ortak yararına hizmet etmeyi ilke edinmişti” dedi.

“MÜTEVAZI BİR İNSANDI”

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunun tarihinde çok önemli ve hayati bir misyonu yerine getirdiğini de vurgulayan Mustafa Akıncı, şunları kaydetti:

“2’nci Dünya Savaşı döneminin çetin koşullarında yoğunlaştırdığı toplumsal çalışmalarını, sonraki yıllarda daha da artırarak toplumuna uzun süre hizmet etti.

‘Ben sadece mensup olduğum cemaati ilgilendiren meseleleri kaleme alan naçiz bir ferdim’ diyecek kadar mütevazı bir kişiydi.

Dr. Küçük’ün bütün bu özellikleri bugün onu “Toplum lideri” olarak anmamızı sağlıyor.”

“HAYATININ HER ANINI HALKINA ADADI”

Dr. Küçük’ün hayatının her anını halkına adadığına da dikkat çeken Akıncı, “Yaptığı her işte halkının yararını gözeten ve hiçbir zaman halkıyla arasına mesafe koymayan bir önder olarak onu hep saygıyla hatırlıyoruz” dedi.

Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ü 32’nci ölüm yıldönümünde, rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti.