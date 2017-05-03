Cumhurbaşkanı Akıncı’dan İstanbul’da 3 Konferans

Akıncı, ilk olarak İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs sorunu konulu bir konferans verecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, 5 Mayıs 2017 Cuma günü de Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu yıl Küresel Güç Dengelerinde Stratejik Ortaklıklar ve Liderliğin Yeni Vizyonu temasında düzenlediği Global Liderlik Forumu’nun gala yemeğinin açılış konuşmasını yapacak.Akıncı 6 Mayıs 2017 Cumartesi ise Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını gerçekleştirecek. Etkinlikte, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi José Gregorio Bracho Reyes, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Federal Meksika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alejandra Martinez, Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti, Panama Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jorge Hernan Miranda Corona, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Ricardo Neto, Arap Ligi Türkiye Eski Temsilcisi Mohammed El Fatah Naciri, Lübnan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mansour Abdallah ve Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mhamed Ifriquine de birer konuşma yapacak.Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15:15’te KKTC’ye dönecek.