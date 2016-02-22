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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bilgilendirme Toplantıları…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusuna çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakerelere ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bilgilendirme Toplantıları…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusuna çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakerelere ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.

22 Şubat 2016 Pazartesi 17:17
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bilgilendirme Toplantıları…
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AKINCI YARIN SİBER, KALYONCU VE ŞAHALİ İLE BİRARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusuna çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakerelere ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı yarın Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu ve Dışişleri Bakanı’na vekalet eden Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ile bilgilendirme toplantısında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek toplantıda, Müzakereci Özdil Nami ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı çarşamba günü de, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirecek.

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