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06 Ocak 2017 Cuma 07:41

CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ

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CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ
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CUMHURBAŞKANI AKINCI YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yurda döndü. Cumhurbaşkanı Akıncı dün gittiği Ankara da temaslarını tamamlamasının ardından bugün saat 09.55’de adaya döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Ercan  Havaalanı’nda, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal  Volkan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma toplantısı yapmak amacıyla dün Ankara’ya giden Akıuncı, yurda dönüşünde basına herhangi bir açıklama yapmadı.

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AkıncıDöndüAnkara
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