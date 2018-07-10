Cumhurbaşkanı Akıncı, yurda döndü

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ANKARA’DA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE YABANCI DEVLET ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere gittiği Ankara’dan dün gece döndü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Ercan Havalimanı’nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile Cumhurbaşkanlığı görevlileri ve diğer ilgililer karşıladı.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, törene iştirak eden bazı yabancı devlet adamlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tören vesilesiyle, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Somali Cumhurbaşkanı M. Abdullah Fermacu ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bekir İzzetbegoviç ile bir araya gelerek, sohbet etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne, 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri ve çok sayıda eski devlet ve hükümet başkanı katılmıştı.