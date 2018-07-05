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Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!

CUMHURBAŞKANI AKINCI, CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN ÖDÜLÜNÜ VERDİ:

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!

CUMHURBAŞKANI AKINCI, CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN ÖDÜLÜNÜ VERDİ:

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:15
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yılın En İyileri ve Başarı Ödülleri” Etkinliğine Katıldı!


CUMHURBAŞKANI AKINCI, CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN ÖDÜLÜNÜ VERDİ:

“BU GENÇ ARKADAŞLARIMIZLA İFTİHAR EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çalışmaları ile iftihar ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Havadis Gazetesi’nin düzenlediği “Yılın en iyileri ve başarı ödülleri” etkinliğine katılarak, “Yılın en iyi klasik müzik sanat ödülü”ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Sanatçı Buray’ın ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, merhum Tahsin Mertekçi anısına da ödül verilmesinden duygulandığını ve Mertekçi’yi rahmetle andığını belirterek, Tahsin Mertekçi’nin spor ve siyaset alanında ciddi katkıları olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 20 kişilik kadrosunu 30 ve daha sonra da 40’a çıkarmak için çalışma yapıldığını, orkestraya alınanların sınavla, yeteneklerine göre ve en iyi performansı gösterenlerden belirlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eğer bu kadar başarılı bir noktaya gelmişse, bu sınav sisteminin de önemli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu genç arkadaşlarımızla iftihar ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Böylesi bir ödülü onlara verdiğim için de kıvanç duyuyorum” diye konuştu.
Ödül alan diğer sanatçıları da kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Havadis Gazetesi’ne başarılı çalışmalarının devamını diledi ve “Havadis, toplumumuz için gerekli ve önemli bir yeri olan medya kurumu” dedi.
KOFALI: “BİZE SUNULAN TARİHİ FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAYA GAYRET EDİYORUZ”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı da, CSO adına yaptığı konuşmada, bir orkestranın hayata geçmesinin kolay olmadığına işaret ederek, kendilerine tarihi bir fırsat sunulduğunu, bu tarihi fırsatı en iyi şekilde kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Mustafa Kofalı, “Ülkemiz, kendini kanıtlamış, neredeyse artık uluslararası arenaya açılmak üzere olan bir orkestra kazanmıştır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 11:29
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