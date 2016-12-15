Cumhurbaşkanı Akıncı Yeni YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke İle YÖDAK Kurul Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüksek öğretimi ekonomik sektör olmanın ötesinde gördüğünü kaydederek, “Eğitim insanlığı dönüştürebilecek en önemli alanlardan biri. Belki de en önemlisi. Ve bizim de sürekli büyüyen bir alanımız. YÖDAK, yüksek öğretimin daha iyiye gidilebilmesi, markaya dönüşebilmesi için önemli” dedi.

AKINCI: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ EKONOMİK SEKTÖR OLMANIN ÖTESİNDE GÖRÜYORUM. EĞİTİM İNSANLIĞI DÖNÜŞTÜREBİLECEK EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİ. BELKİ DE EN ÖNEMLİSİ. VE BİZİM DE SÜREKLİ BÜYÜYEN BİR ALANIMIZ”

“YÖDAK, YÜKSEK ÖĞRETİMİN DAHA İYİYE GİDİLEBİLMESİ, MARKAYA DÖNÜŞEBİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

BÜKE: “HEYECAN VE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüksek öğretimi ekonomik sektör olmanın ötesinde gördüğünü kaydederek, “Eğitim insanlığı dönüştürebilecek en önemli alanlardan biri. Belki de en önemlisi. Ve bizim de sürekli büyüyen bir alanımız. YÖDAK, yüksek öğretimin daha iyiye gidilebilmesi, markaya dönüşebilmesi için önemli” dedi.

Akıncı, bugün önce Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı’na atadığı Profesör Doktor Akile Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Daha sonra Akıncı, Büke’nin hazır bulunduğu kabulde YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker ile YÖDAK Kurul üyeleri Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile bir araya geldi.

“5 AYDIR TOPLANAMAYAN BİR KURULDAN SÖZ EDİYORUZ Kİ YÖDAK’IN ÖNÜNDE YAPMASI GEREKEN BİR SÜRÜ İŞ VAR”

“Bu buluşmanın gerçekleşmesini, YÖDAK Başkanı ile kurul üyelerinin hep birlikte yeni bir döneme başlamasını temenni etmek üzere arzu ettim” diyen Akıncı, “5 aydır toplanamayan bir kuruldan söz ediyoruz ki YÖDAK’ın önünde yapması gereken bir sürü iş var” şeklinde konuştu.

Görevinin hayırlı olmasını dileyerek YÖDAK Başkanı Büke’ye bu önemli görevi kabul ettiği için teşekkür eden Akıncı, “Benim Sayın Başkandan ve üyelerden beklentim her şeyden önce olmayan huzuru yeniden tesis etmeleridir. Bir müessesede huzur yoksa oradan iş çıkmaz. 2’nci ve en önemlisi tarafsızlık içinde bu ülkeye hizmet edilmesidir” dedi.

“BENİM GÖZÜMDE BU ALAN EKONOMİK SEKTÖR OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE”

Eğitimin, ülkenin en önemli alanlarından biri olduğunu dile getiren Akıncı, “Ben konuya sadece ekonomik terminolojiyle yaklaşmak istemiyorum. Eğitim ve turizm sektörleri söylenir hep. Benim gözümde bu alan ekonomik sektör olmanın çok ötesinde” dedi.

Yüksek öğrenimin nitelikli insan yetiştirilmesine, ülkenin geleceğine, eğitim için buraya gelen gençlerin ülkelerinin gelişimine katkı sağladığını belirten Akıncı, “Eğitim insanlığı dönüştürebilecek en önemli alanlardan biri. Belki de en önemlisi. Ve bizim de sürekli büyüyen bir alanımız” ifadelerine yer verdi.

“SAYI ARTARKEN NİTELİK DE PARALEL ŞEKİLDE ARTIYORSA MESELE YOK”

Ülkedeki üniversite sayısının 14’ü bulduğunu, sırada bekleyenler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, “Sayı önemli ama benim gözümde nitelik, kalite çok daha önemli. Sayı artarken nitelik de paralel şekilde artıyorsa mesele yok. Ama nicelik olarak büyüyor, nitelik olarak yerinde sayıyor ya da gerilere düşüyorsak orada ciddi bir sıkıntı var demektir” şeklinde konuştu.

YÖDAK’ın yüksek öğretimin daha iyiye gidebilmesi, markaya dönüşebilmesi için önemli olduğunu da kaydederek, son dönemde bu alanda ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Akıncı, bunların kamuoyunun gözü önünde yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunları kaydetti:

“Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum ama bu yeni dönemde YÖDAK’ın yeniden yönetim kabiliyetine ulaşmasını, kaybedilen itibarın kazanılmasını, bu alandaki eğitim düzeyinin çok daha nitelikli hale gelmesini canı gönülden arzu ediyorum. Tabii ki bu sadece YÖDAK Başkanının başarabileceği bir şey değil. Bu, onun öncülüğünde, birikim ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle YÖDAK üyelerinin de bir arada ve uyum içinde çalışmasıyla olacak. Toplumun beklentisi de budur.”

“YÖDAK BAŞKANININ BU GÖREVE ATANMASI TOPLUMDA HEYECANLA KARŞILANDI”

YÖDAK Başkanı Büke’nin bu göreve atanmasının toplumda heyecanla karşılandığını, bunu gözlemlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayın Büke’nin bir Kıbrıslı Türk olarak KKTC’ye bu alanda vereceği katkılar önemli” dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın olanakları ve desteğiyle YÖDAK’ın yanında olacağını da kaydetti.

BÜKE: “HEYECAN VE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ”

YÖDAK Başkanı Büke ise, böyle bir görevi kendisine uygun gördüğü için Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke, “Ekip olarak son derece uyumlu şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Neticede önemli olan üniversitelerimizin uluslararası düzeyde başarı kazanması. Hepimizin amacının bu olması gerek. Nitelik, kalite çok önemli. Üniversitelerle, üniversite yönetimleri, öğretim üyeleri ve kurulla birlikte bu amaç doğrultusunda heyecan ve azimle çalışırsak eğer, bir sonuca ulaşmamak için hiçbir neden göremiyorum. KKTC’de bu alt yapının da olduğuna inanıyorum” dedi.