Cumhurbaşkanı Akıncı Yeni Yıl Basın Resepsiyonu Veriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 29 Aralık Perşembe akşamı “yeni yıl basın resepsiyonu” veriyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basın mensuplarıyla bir araya geleceği resepsiyon, Golden Tulip Otel’de saat 19.00’da başlayacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 29 Aralık Perşembe akşamı “Yeni Yıl Basın Resepsiyonu” veriyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 29 Aralık Perşembe akşamı “yeni yıl basın resepsiyonu” veriyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basın mensuplarıyla bir araya geleceği resepsiyon, Golden Tulip Otel’de saat 19.00’da başlayacak.