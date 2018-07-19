Cumhurbaşkanı Akıncı, YDP Genel Başkanı Arıklı İle Bir Araya Geldi!

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN SİYASİ PARTİLERLE DEĞERLENDİRMELERİ
6 siyasi parti başkanıyla ayrı ayrı bir araya gelen Akıncı, iki güne yaydığı görüşmesinin sonuncusunu şu sıralar Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı’ndaki Akıncı-Arıklı görüşmesi saat 12.20’de başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute ile pazartesi günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.