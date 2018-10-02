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Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Yurda Dönüyor

New York'taki temasların tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın yurda dönüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Yurda Dönüyor

New York'taki temasların tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın yurda dönüyor.

02 Ekim 2018 Salı 06:02
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Yurda Dönüyor

New York'taki temasların tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın yurda dönüyor.

Akıncı, 25 Eylül Salı günü geldiği New York’tan bu akşamüzeri ayrılıyor. Akıncı ve heyetinin yarın saat 15.20’de Ercan Havalimanı’nda olması öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek anacıyla New York’a gelen Akıncı, Avrupa Birliği’nin Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’la da bir araya gelmişti.

GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres’le BM Genel Merkezi’ndeki görüşmesinde Kıbrıs sorununa ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini paylaşmıştı.

Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Guterres’in, Kıbrıs Türk tarafının tüm süreçlerdeki olumlu katkısının farkında olduğunu söylemişti.

Sonuç odaklı olmayan, takvimsiz, ucu açık süreçlerin bir yere varamayacağının görüldüğünü kaydeden Akıncı, Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ay ortasında raporunu sunacağını ve Guterres’in kendileriyle de yeniden görüşeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve eşi Meral Akıncı eşlik etti.

Son Güncelleme: 02.10.2018 09:04
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