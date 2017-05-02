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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul’a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın İstanbul'a Gidiyor
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AKINCI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE KIBRIS MÜZAKERELERİNİ ANLATACAK, BAHÇEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE LİDERLİK FORMUNUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve Global Liderlik Formu’nun açılışında konuşmak amacıyla yarın İstanbul’a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, yarın saat 08.35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanı’ndan hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs müzakereleri konulu bir konferans verecek.

Akncı, 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Mayıs Pazar günü saat 15.15’te KKTC’ye dönecek.


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