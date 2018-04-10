CUMHURBAŞKANI AKINCI YARIN İSTANBUL’A GİDECEK

AKINCI, AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ CUMHURBAŞKANLARI OTURUMUNDA KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eşi Meral Akıncı ile birlikte, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak amacıyla yarın öğleden sonra İstanbul’a gidecek.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, iki gün sürecek Zirveye bazı devlet başkanı, parlamento başkanları ve başbakanlar katılıyor.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Zirvede “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu Cumhurbaşkanları oturumunda konuşma yapacak.



Oturuma, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanları Ivo Josipoviç ve Stjepan Mesıc, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi, Moldova-Gagavuzya Otonom Bölge Başkanı Irina Vlah, Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu da konuşmacı olarak katılacak.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Eşi Meral Akıncı da, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde, Dijital Dönüşümün Toplumsal Eşitlik Kültürüne Etkileri; “Ezber Bozan Kadınlar” konulu oturumda konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Perşembe akşamı ülkeye dönecek