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Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümet Partilerini Bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümet Partilerini Bilgilendiriyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümet Partilerini Bilgilendiriyor

CUMHURBAŞKANI YARIN AYRICA SPEHAR İLE DERİNYA VE APLIÇ KAPILARININ AÇILMASINI GÖRÜŞECEK

MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi ve gerçekleştirdiği diğer temaslarla ilgili olarak yarın hükümetteki partileri bilgilendirecek.

Akıncı saat 14.00’de koalisyon hükümetinde yer alan CTP, HP, DP ve TDP temsilcileriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen muhalefet partileriyle toplantısı ise çarşamba günü saat 10.00’da.

SPEHAR GÖRÜŞMESİ YARIN 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın saat 11.00’de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Spehar ile görüşmesinde Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasına yönelik son hazırlıkları ele alması bekleniyor. 

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 21:08
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