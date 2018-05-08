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Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

08 Mayıs 2018 Salı 12:54
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

ÖZYİĞİT, YURT DIŞINDA OLACAĞI İÇİN GÖRÜŞMEYE KATILAMAYACAK

GÖRÜŞMEDE MÜŞAVİRLİKLE İLGİLİ YASALARDA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKEN KONULAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 11.00’de, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşecek.

Resmi temaslar için Ankara’da olacak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise yarınki görüşmeye katılamayacak.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, her hafta perşembe günleri yapılan Cumhurbaşkanı-hükümet olağan görüşmesi, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren iki yasanın imza öncesi açıklığa kavuşması gereken hususlarının ele alınması amacıyla yarına alındı.

Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasalarla ilgili gerekli işlemi yapması için öngörülen süre de yarın dolacak.

Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 24 Nisan’da oy çokluğuyla onaylanmıştı.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 16:25
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