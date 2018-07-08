Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...

AKINCI, TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YEMİN TÖRENİNE KATILACAK



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın Ankara’ya gidecek.



Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, törenlerin ardından yarın akşam yurda dönecek.



24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de yarın düzenlenecek törenle yemin edecek. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.



Törene, 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakanın yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olması bekleniyor.



