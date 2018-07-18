Cumhurbaşkanı Akıncı Yabancı Basın Mensupları İle Görüştü!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yabancı basın mensuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.

Akıncı, aralarında Macaristan, Katar, Pakistan, Kuveyt, Bangladeş, Tunus, Kırgızistan, Mısır, Hırvatistan, Azerbaycan, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan, Gine Bissau, Zimbabve ve Güney Afrika’dan gelen yabancı basın mensuplarının bulunduğu delegasyonu Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgilendirerek, sorularını cevapladı.