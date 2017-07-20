Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON VERDİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON VERDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON VERDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Cumhurbaşkanı adına TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi CHP Temsilcisi Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar ve milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için ülkeye gelen heyetler katıldı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın bu gece KKTC’den ayrılması bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: "Almanya, Türkiye'ye Karşı Olan Tüm Teröristlerin, Terör Örgütlerinin Yeniden Faaliyete Başladığı Ana Ülke Oldu" Çavuşoğlu: "Almanya, Türkiye'ye Karşı...
KKTC LONDRA TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ BAŞARAN, TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ŞÜKRAN ZİYARETİNDE BULUNDU KKTC LONDRA TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ BAŞARAN,...
DİKKAT.. Yarın 5 Saat Elektrik Kesintisi Var DİKKAT.. Yarın 5 Saat Elektrik Kesintisi Var
Özgürgün Ve Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni Ziyaret Etti Özgürgün Ve Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni...
ÇAVUŞOĞLU: “TARİH BOYUNCA TÜM KURULAN TÜRK DEVLETLERİNİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VE TÜRK MİLLETİNİN HİÇBİR TEHDİT VE ŞANTAJ KARŞISINDA BOYUN EĞMEDİĞİNİ EN İYİ ALMANYA BİLİR, BERLİN BİLİR” ÇAVUŞOĞLU: “TARİH BOYUNCA TÜM KURULAN TÜRK...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Gazimağusa’da Törenlerle Kutlandı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Gazimağusa’da...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Çavuşoğlu: "Almanya, Türkiye'ye...

Haberi Oku