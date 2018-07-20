Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP Temsilcisi Milletvekili Yunus Emre, İyi Parti Temsilcisi Milletvekili Aydın Sezgin, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için ülkeye gelen heyetler katıldı.