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06 Temmuz 2017 Perşembe 09:20

Cumhurbaşkanı Akıncı, #unıtecyprusnow Grubuyla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen, büyük resme odaklanıp küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşmak için çabalanması halinde çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, #unıtecyprusnow Grubuyla Sohbet Etti
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AKINCI: “BUGÜN O GÜNDÜR. BUGÜN KARAR VERME GÜNÜDÜR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen, büyük resme odaklanıp küçük ayrıntılarda boğulmadan sorunu aşmak için çabalanması halinde çıkış yolunun bulunabileceğini belirtti.

İyi niyetle ve olumlu sonuç üretmek adına BM Genel Sekreteri’nin gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, “Bugün o gündür. Bugün karar verme günüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü toplantılara katılmak amacıyla Le Regent Kongre Merkezi’ne gelişinde, konferansın başından beri burada buluna ve eylemler yapan #UniteCyprusNow grubu üyeleriyle ayak üstü sohbet etti.

Akıncı, konferansa geldiği günden beri gördüğü gruba konferansın en önemli gününde seslenmek istediğini belirterek, çözüm için sergiledikleri tutumdan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün gerçekten Genel Sekreter’in gelişiyle hayati bir gün Kıbrıs’ın geleceği için” dedi.

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