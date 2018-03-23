CUMHURBAŞKANI AKINCI UKÜ REKTÖRÜ NADİRİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Halil Nadiri’yi kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, UKÜ Rektörü Nadiri, 54. Kütüphane Haftası kapsamında, 26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında üniversitenin düzenleyeceği etkinlikler ve üniversite kütüphanesi hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu ve üniversite kütüphanesi yetkilileri de görüşmede yer aldı.