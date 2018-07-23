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Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışma ziyareti için bu akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu’nun saat 20.45’te başlayan baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığında da bir görüşme yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışma ziyareti için bu akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu’nun saat 20.45’te başlayan baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığında da bir görüşme yer alacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Kabul Etti!


 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çalışma ziyareti için bu akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Çavuşoğlu’nun saat 20.45’te başlayan baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığında da bir görüşme yer alacak. Görüşmenin ardından saat 11.00’de Akıncı ile Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yapacak.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 22:12
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