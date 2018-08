Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkanı Yıldırım İle Görüştü!

AKINCI: “HEM EKONOMİK AKLA, HEM DE ORTAK AKLA HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR”





YILDIRIM: “HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR KONUDA KKTC’Yİ AYRI GÖRMÜYORUZ. TASAMIZ DA, NEŞEMİZ DE, GELECEĞİMİZ DE BİR”





Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’de de, KKTC’de de hem ekonomik akla, hem de ortak akla her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.





Dayanışmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Akıncı, “Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bölge devlet ve toplumları olarak mutlaka bir yolunu bulup, dayanışma platformunu geliştirebilmemiz lazım” dedi.





Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay,

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.





Yıldırım’ı önce bakan, sonra başbakan ve şimdi de TBMM Başkanı olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Akıncı, TBMM’deki farklı görüşteki partilerin,

Yıldırım’ın hoşgörülü liderliği altında ortak akılda buluşmalarının daha mümkün olacağına inanç belirtti.





Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hem Türkiye’de, hem burada ortak akıla ihtiyaç var. İçinden geçilmekte olunan sıkıntılı dönemin siyasi boyutu çıplak gözle dahi görünse de ekonomik boyutu da bulunuyor. Dolayısıyla hem ekonomik akla, hem de ortak akla her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.





KKTC’nin de geçmekte olduğu bu süreci el birliğiyle aşacaklarından emin olduğunu kaydeden Akıncı, Meclis’te dün hazırladığı önerileri tartışmaya açan hükümetin ortakları siyasi partilerin yarın da kendisiyle bir toplantı yapacağını ve önerileri enine boyuna değerlendireceklerini söyledi.





“DAYANIŞMA SON DERECE ÖNEMLİ”





“Çıkış yolunu mutlaka bulacağız. Kıvançta da, ortak keder ve sıkıntıda da ortaklaşacağız” diyen Akıncı, dayanışmanın, hem içeride hem ikili ilişkilerde, en önemli unsur olduğunu kaydetti.





Dayanışmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:





“Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bölge devlet ve toplumları olarak mutlaka bir yolunu bulup, dayanışma platformunu geliştirebilmemiz lazım. Sadece Türkiye’nin ve bizim kendi içimizde sizlerle dayanışmamızın ötesinde, bölgesel olarak da bu işbirliklerini başarabilmemiz lazım. Bunun için de birbirimizin haklarına saygılı olmamız lazım.”





Adanın ve etrafındaki zenginliklerinden, her iki toplumun yanı sıra akıl yolunda birleşilmesi halinde bölge ülkelerinin de yararlanmasının sağlanabileceğini belirten Akıncı, en akılcı ve en ekonomik formülleri yaratarak, geliştirilecek işbirliklerinden Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra AB’nin de faydalanmasının mümkün olduğunu kaydetti.





Akıncı, “Her krizden yeni fırsatlar doğar. Bu krizde Türkiye’ye en yakın duran da Avrupa oldu. Avrupa, Türkiye’yi dışlayıcı politikaları bırakırsa, bunları krizden çıkan fırsatlar olarak değerlendiriyorum. Umarım bundan sonra Türkiye’nin Avrupa ile münasebetleri daha iyiye, daha güzele gider” dedi.





YILDIRIM





TBMM Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında, geleneksel olarak TBMM Başkanı ve milletvekili arkadaşlarla ilk yurt dışı gezisini KKTC’ye yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.





KKTC-TC ilişkisinin önemine vurgu yaparak “Türkiye’de ne varsa burada da olacak” yönündeki sözlerini yineleyen Yıldırım, “Hiçbir şekilde hiçbir konuda KKTC’yi ve Türkiye’yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir, neşemiz de bir, geleceğimiz de bir” dedi.





Yıldırım, KKTC’nin de etkilendiği küresel ataklarla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, Türkiye’deki bütün siyasi partilerin birlikte ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Yıldırım, “Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti.





Binali Yıldırım, ekonomik saldırının küresel bir boyutu da bulunduğuna işaret ederek, Türkiye’nin milli parası üzerinden yapılan bu operasyonun Japonya’dan İspanya’ya kadar bütün ekonomileri belirli ölçüde sarstığından sadece Türkiye üzerinde bir operasyon olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.





Ekonomisi Türkiye ile çok ilişkili olduğu için, bu operasyondan KKTC’nin de etkilendiğini ancak tüm bunların üstesinden gelecek potansiyel ve iradenin var olduğunu kaydeden Yıldırım, dayanışmayla bu konuların üstesinden gelineceğine inanç belirtti.





“KKTC’NİN SİYASİ EŞİTLİĞİ GÖZ ARDI EDİLEREK BİR ÇÖZÜM DÜŞÜNÜLEMEZ”





TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı ve Meclisi’nin çözüm konusunda kararlılığını bildiklerini ancak karşı tarafın geçen yılki fırsatı yeterince değerlendirmediğini kaydetti.





Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu konuda her zaman imkan vardır ancak şunun bilinmesi lazım. Güney Kıbrıs tarafının, çözüme önce zihnen hazır olması gerekiyor. KKTC’nin siyasi eşitliği göz ardı edilerek bir çözüm düşünülemez. Dolayısıyla bu çözüm üretilmeden de adanın ortak menfaatleri, denizde ve karada, tek taraflı olarak emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. TC olarak hükümeti ve meclisiyle, dün olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içerisinde olacağız. Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu, Türk milletinin mutluluğuyla eşdeğerdir.”