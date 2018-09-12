Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatlısu Harup Festivali’nde Kendisine Takdim Edilen Harup Fidanını Cumhurbaşkanlığı Bahçesine Dikti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatlısu Harup Festivali'nde kendisine takdim edilen harup fidanını, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Cumhurbaşkanlığı bahçesine dikti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen yıl yine aynı festivalde, kendisine sunulan harup fidanını, başka harup fidanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bahçesine dikmişti.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, geçen yıl, 3 bin harup fidanının çeşitli bölgelere dikilmesine katkıda bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Tatlısu'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği konuşmasında, harup ağacının korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, özellikle turizm sektöründe harup ve harup ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.



