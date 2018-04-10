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CUMHURBAŞKANI AKINCI, SPEHAR İLE BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI, SPEHAR İLE BİR ARAYA GELDİ

10 Nisan 2018 Salı 10:44
CUMHURBAŞKANI AKINCI, SPEHAR İLE BİR ARAYA GELDİ
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, SPEHAR İLE BİR ARAYA GELDİ

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştireceği gayri resmi görüşmeye ilişkin düzenlemelerin ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs sorununa 2 devlet esasına dayanan çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde Crans Montana’da Haziran’da gerçekleşen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana ilk kez görüşecek.

Anahtar Kelimeler:
Şefi Elizabeth SpeharNikos AnastastasiadisMustafa Akıncı
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