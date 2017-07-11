Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Partilerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.15'te başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz; Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Dektaş ile DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman ile CTP Milletvekili Erkut Şahali; Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katılıyor.

Toplantıda Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Siyasi İşler Danışmanı Meltem Onurkan Samani de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sonuçsuz kalan konferans sonrasında müzakere heyetiyle Crans Montana ve Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıların ardından, ilk bilgilendirme ve değerlendirme toplantısını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber ile yapmıştı.