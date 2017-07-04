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04 Temmuz 2017 Salı 21:00

Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Partileri Bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Partileri Bilgilendiriyor
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

AKINCI, MÜZAKERE HEYETİ VE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA YOĞUN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nın bugünkü çalışmalarının tamamlanmasının ardından, İsviçre'de bulunan siyasi parti lider ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantılarına devam etti.

Konferans çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılıp görüş alışverişinde bulunulan bugünkü toplantıda Müzakereci Özdil Nami ve Sözcü Burcu da hazır bulundu. Toplantıya, Kıbrıs Konferansı nedeniyle Crans-Montana’da Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve UBP temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu bulunuyor.

AKINCI, SABAH TOPLANTISI SONRASINDA DA TEMASLARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün sabahki toplantı sonrasında verilen arayı görüşmeler yaparak geçirdi. Akıncı, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Akıncı, öğleden sonraki oturum öncesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

SİYASİ PARTİLER İLE YOĞUN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı toplantılarındaki gelişmelere bağlı olarak gerek müzakere heyetiyle, gerekse siyasi parti başkanlarıyla yoğun görüşmelerde bulunuyor.

Tarafların askıda kalan konulara ilişkin öneri paketleri sunması sonrasında ikili görüşmelerin yoğunlaştığı son iki gün içinde Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans-Montana’ya geldiği günden beri sürekli görüş alışverişinde bulunduğu TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kıbrıs Türk siyasi parti başkanlarıyla çeşitli görüşmeler yaptı.

Bazılarında TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıların ilki, ilk gün çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından akşam yemeğinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi partilerle ikinci toplantısını, tarafların tüm konuları paket halinde ele almayı kabul ettiği üçüncü günün akşamı yaptı. Akıncı ve Çavuşoğlu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren toplantının ardından bir araya geldiği Denktaş, Ertuğruloğlu ve siyasi parti temsilcilerine bilgi verdi.

Siyasi partilerle hafta sonu da değerlendirmelerde bulunan Akıncı, tarafların dün sunduğu öneri paketlerini değerlendirmek amacıyla dün gece de siyasi partilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

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